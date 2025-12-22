- Crescimento
Negociações:
64
Negociações com lucro:
41 (64.06%)
Negociações com perda:
23 (35.94%)
Melhor negociação:
4.49 USD
Pior negociação:
-6.47 USD
Lucro bruto:
59.79 USD (59 740 pips)
Perda bruta:
-98.31 USD (98 289 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (6.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.80 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.16
Atividade de negociação:
39.89%
Depósito máximo carregado:
26.49%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
-0.91
Negociações longas:
38 (59.38%)
Negociações curtas:
26 (40.63%)
Fator de lucro:
0.61
Valor esperado:
-0.60 USD
Lucro médio:
1.46 USD
Perda média:
-4.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-15.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.72 USD (3)
Crescimento mensal:
-27.43%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.44 USD
Máximo:
42.33 USD (41.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.62% (42.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.35% (3.99 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|-39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|-39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
