SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Hand Trading System
Xingchun He

Hand Trading System

Xingchun He
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 -27%
Exness-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
64
Negociações com lucro:
41 (64.06%)
Negociações com perda:
23 (35.94%)
Melhor negociação:
4.49 USD
Pior negociação:
-6.47 USD
Lucro bruto:
59.79 USD (59 740 pips)
Perda bruta:
-98.31 USD (98 289 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (6.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.80 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.16
Atividade de negociação:
39.89%
Depósito máximo carregado:
26.49%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
-0.91
Negociações longas:
38 (59.38%)
Negociações curtas:
26 (40.63%)
Fator de lucro:
0.61
Valor esperado:
-0.60 USD
Lucro médio:
1.46 USD
Perda média:
-4.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-15.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.72 USD (3)
Crescimento mensal:
-27.43%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.44 USD
Máximo:
42.33 USD (41.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.62% (42.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.35% (3.99 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm -39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm -39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.49 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +6.55 USD
Máxima perda consecutiva: -15.72 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.22 19:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 17:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 13:38
Share of trading days is too low
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 13:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 12:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 12:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 12:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 12:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 12:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Hand Trading System
300 USD por mês
-27%
0
0
USD
0
USD
1
100%
64
64%
40%
0.60
-0.60
USD
30%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.