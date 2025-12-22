SeñalesSecciones
Xingchun He

Hand Trading System

Xingchun He
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 -27%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
64
Transacciones Rentables:
41 (64.06%)
Transacciones Irrentables:
23 (35.94%)
Mejor transacción:
4.49 USD
Peor transacción:
-6.47 USD
Beneficio Bruto:
59.79 USD (59 740 pips)
Pérdidas Brutas:
-98.31 USD (98 289 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (6.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10.80 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.16
Actividad comercial:
39.89%
Carga máxima del depósito:
26.49%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
64
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
-0.91
Transacciones Largas:
38 (59.38%)
Transacciones Cortas:
26 (40.63%)
Factor de Beneficio:
0.61
Beneficio Esperado:
-0.60 USD
Beneficio medio:
1.46 USD
Pérdidas medias:
-4.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-15.72 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.72 USD (3)
Crecimiento al mes:
-27.43%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
40.44 USD
Máxima:
42.33 USD (41.54%)
Reducción relativa:
De balance:
29.62% (42.33 USD)
De fondos:
4.35% (3.99 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm -39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm -39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.49 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +6.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.72 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.22 19:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 17:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 13:38
Share of trading days is too low
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 13:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 12:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 12:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 12:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 12:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 12:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
