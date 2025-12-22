- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
10 (66.66%)
損失トレード:
5 (33.33%)
ベストトレード:
17.38 USD
最悪のトレード:
-21.94 USD
総利益:
34.75 USD (2 967 pips)
総損失:
-24.96 USD (22 284 pips)
最大連続の勝ち:
8 (28.33 USD)
最大連続利益:
28.33 USD (8)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
82.61%
最大入金額:
5.98%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.45
長いトレード:
12 (80.00%)
短いトレード:
3 (20.00%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
0.65 USD
平均利益:
3.48 USD
平均損失:
-4.99 USD
最大連続の負け:
4 (-3.02 USD)
最大連続損失:
-21.94 USD (1)
月間成長:
1.28%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.52 USD
最大の:
21.94 USD (2.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.70% (21.94 USD)
エクイティによる:
5.12% (41.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|6
|AUDCAD
|2
|GBPAUD
|2
|CADJPY
|1
|GBPCHF
|1
|XAUUSD
|1
|USDCAD
|1
|CADCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPNZD
|9
|AUDCAD
|1
|GBPAUD
|17
|CADJPY
|3
|GBPCHF
|4
|XAUUSD
|-22
|USDCAD
|0
|CADCHF
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPNZD
|1.4K
|AUDCAD
|87
|GBPAUD
|549
|CADJPY
|397
|GBPCHF
|304
|XAUUSD
|-22K
|USDCAD
|-32
|CADCHF
|-99
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.38 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +28.33 USD
最大連続損失: -3.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LiteFinance-Cent2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 5
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 7
