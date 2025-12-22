- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
10 (66.66%)
Убыточных трейдов:
5 (33.33%)
Лучший трейд:
17.38 USD
Худший трейд:
-21.94 USD
Общая прибыль:
34.75 USD (2 967 pips)
Общий убыток:
-24.96 USD (22 284 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (28.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.33 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
81.56%
Макс. загрузка депозита:
5.98%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.45
Длинных трейдов:
12 (80.00%)
Коротких трейдов:
3 (20.00%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.65 USD
Средняя прибыль:
3.48 USD
Средний убыток:
-4.99 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.94 USD (1)
Прирост в месяц:
1.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.52 USD
Максимальная:
21.94 USD (2.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.70% (21.94 USD)
По эквити:
5.12% (41.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|6
|AUDCAD
|2
|GBPAUD
|2
|CADJPY
|1
|GBPCHF
|1
|XAUUSD
|1
|USDCAD
|1
|CADCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|9
|AUDCAD
|1
|GBPAUD
|17
|CADJPY
|3
|GBPCHF
|4
|XAUUSD
|-22
|USDCAD
|0
|CADCHF
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|1.4K
|AUDCAD
|87
|GBPAUD
|549
|CADJPY
|397
|GBPCHF
|304
|XAUUSD
|-22K
|USDCAD
|-32
|CADCHF
|-99
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.38 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +28.33 USD
Макс. убыток в серии: -3.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LiteFinance-Cent2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 5
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 7
еще 202...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
1
100%
15
66%
82%
1.39
0.65
USD
USD
5%
1:200