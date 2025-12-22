Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteFinance-Cent2.com 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 VantageInternational-Live 12 0.00 × 10 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 Eightcap-Real 0.00 × 1 JustForex-Live 0.00 × 1 XMTrading-Real 12 0.00 × 1 FXChoice-Pro Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live01 0.00 × 1 LandFX-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 5 FTMO-Server3 0.00 × 1 FTMO-Server2 0.00 × 1 mForex-REAL 0.00 × 1 XM.COM-Real 20 0.00 × 1 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 2 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 1 GoMarkets-Real 1 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 1 OANDA-v20 Live 0.00 × 1 XMTrading-Real 45 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 3 Axi-US09-Live 0.00 × 2 LiteForex-ECN.com 0.00 × 2 Axi-US02-Live 0.00 × 7 еще 202... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика