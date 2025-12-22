- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
10 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
5 (33.33%)
Mejor transacción:
17.38 USD
Peor transacción:
-21.94 USD
Beneficio Bruto:
34.75 USD (2 967 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.96 USD (22 284 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (28.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.33 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
81.56%
Carga máxima del depósito:
5.98%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.45
Transacciones Largas:
12 (80.00%)
Transacciones Cortas:
3 (20.00%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
0.65 USD
Beneficio medio:
3.48 USD
Pérdidas medias:
-4.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-3.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.94 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.28%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.52 USD
Máxima:
21.94 USD (2.70%)
Reducción relativa:
De balance:
2.70% (21.94 USD)
De fondos:
5.12% (41.67 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|6
|AUDCAD
|2
|GBPAUD
|2
|CADJPY
|1
|GBPCHF
|1
|XAUUSD
|1
|USDCAD
|1
|CADCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPNZD
|9
|AUDCAD
|1
|GBPAUD
|17
|CADJPY
|3
|GBPCHF
|4
|XAUUSD
|-22
|USDCAD
|0
|CADCHF
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPNZD
|1.4K
|AUDCAD
|87
|GBPAUD
|549
|CADJPY
|397
|GBPCHF
|304
|XAUUSD
|-22K
|USDCAD
|-32
|CADCHF
|-99
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +17.38 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +28.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.02 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
LiteFinance-Cent2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 5
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 7
otros 202...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
1%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
1
100%
15
66%
82%
1.39
0.65
USD
USD
5%
1:200