- 자본
트레이드:
48
이익 거래:
39 (81.25%)
손실 거래:
9 (18.75%)
최고의 거래:
35.81 USD
최악의 거래:
-21.94 USD
총 수익:
267.77 USD (12 969 pips)
총 손실:
-50.76 USD (30 079 pips)
연속 최대 이익:
14 (82.03 USD)
연속 최대 이익:
131.90 USD (10)
샤프 비율:
0.48
거래 활동:
91.22%
최대 입금량:
12.57%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
9.89
롱(주식매수):
35 (72.92%)
숏(주식차입매도):
13 (27.08%)
수익 요인:
5.28
기대수익:
4.52 USD
평균 이익:
6.87 USD
평균 손실:
-5.64 USD
연속 최대 손실:
4 (-3.02 USD)
연속 최대 손실:
-21.94 USD (1)
월별 성장률:
5.46%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.52 USD
최대한의:
21.94 USD (2.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.70% (21.94 USD)
자본금별:
5.60% (284.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|23
|XAUUSD
|5
|AUDCAD
|4
|AUDNZD
|4
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|2
|CADCHF
|2
|CADJPY
|1
|GBPCHF
|1
|AUDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD
|149
|XAUUSD
|-28
|AUDCAD
|9
|AUDNZD
|29
|GBPAUD
|19
|USDCAD
|4
|CADCHF
|18
|CADJPY
|3
|GBPCHF
|4
|AUDJPY
|3
|CHFJPY
|4
|EURCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD
|4.2K
|XAUUSD
|-25K
|AUDCAD
|520
|AUDNZD
|779
|GBPAUD
|707
|USDCAD
|263
|CADCHF
|122
|CADJPY
|397
|GBPCHF
|304
|AUDJPY
|103
|CHFJPY
|114
|EURCHF
|148
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
최고의 거래: +35.81 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +82.03 USD
연속 최대 손실: -3.02 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 24
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 5
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 12
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
5%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
3
85%
48
81%
91%
5.27
4.52
USD
USD
6%
1:200