Negociações:
15
Negociações com lucro:
10 (66.66%)
Negociações com perda:
5 (33.33%)
Melhor negociação:
17.38 USD
Pior negociação:
-21.94 USD
Lucro bruto:
34.75 USD (2 967 pips)
Perda bruta:
-24.96 USD (22 284 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (28.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.33 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
82.61%
Depósito máximo carregado:
5.98%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.45
Negociações longas:
12 (80.00%)
Negociações curtas:
3 (20.00%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
0.65 USD
Lucro médio:
3.48 USD
Perda média:
-4.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-3.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.94 USD (1)
Crescimento mensal:
1.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.52 USD
Máximo:
21.94 USD (2.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.70% (21.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.12% (41.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|6
|AUDCAD
|2
|GBPAUD
|2
|CADJPY
|1
|GBPCHF
|1
|XAUUSD
|1
|USDCAD
|1
|CADCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPNZD
|9
|AUDCAD
|1
|GBPAUD
|17
|CADJPY
|3
|GBPCHF
|4
|XAUUSD
|-22
|USDCAD
|0
|CADCHF
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPNZD
|1.4K
|AUDCAD
|87
|GBPAUD
|549
|CADJPY
|397
|GBPCHF
|304
|XAUUSD
|-22K
|USDCAD
|-32
|CADCHF
|-99
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.38 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +28.33 USD
Máxima perda consecutiva: -3.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LiteFinance-Cent2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 5
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 7
