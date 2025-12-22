- 成长
交易:
15
盈利交易:
10 (66.66%)
亏损交易:
5 (33.33%)
最好交易:
17.38 USD
最差交易:
-21.94 USD
毛利:
34.75 USD (2 967 pips)
毛利亏损:
-24.96 USD (22 284 pips)
最大连续赢利:
8 (28.33 USD)
最大连续盈利:
28.33 USD (8)
夏普比率:
0.09
交易活动:
81.56%
最大入金加载:
5.98%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.45
长期交易:
12 (80.00%)
短期交易:
3 (20.00%)
利润因子:
1.39
预期回报:
0.65 USD
平均利润:
3.48 USD
平均损失:
-4.99 USD
最大连续失误:
4 (-3.02 USD)
最大连续亏损:
-21.94 USD (1)
每月增长:
1.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
15.52 USD
最大值:
21.94 USD (2.70%)
相对跌幅:
结余:
2.70% (21.94 USD)
净值:
5.12% (41.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|6
|AUDCAD
|2
|GBPAUD
|2
|CADJPY
|1
|GBPCHF
|1
|XAUUSD
|1
|USDCAD
|1
|CADCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD
|9
|AUDCAD
|1
|GBPAUD
|17
|CADJPY
|3
|GBPCHF
|4
|XAUUSD
|-22
|USDCAD
|0
|CADCHF
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD
|1.4K
|AUDCAD
|87
|GBPAUD
|549
|CADJPY
|397
|GBPCHF
|304
|XAUUSD
|-22K
|USDCAD
|-32
|CADCHF
|-99
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.38 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +28.33 USD
最大连续亏损: -3.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
LiteFinance-Cent2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 5
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 7
