- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
8 (66.66%)
損失トレード:
4 (33.33%)
ベストトレード:
164.00 USD
最悪のトレード:
-33.35 USD
総利益:
229.18 USD (1 998 pips)
総損失:
-117.34 USD (2 512 pips)
最大連続の勝ち:
8 (229.18 USD)
最大連続利益:
229.18 USD (8)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
37.86%
最大入金額:
3.32%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
0.95
長いトレード:
9 (75.00%)
短いトレード:
3 (25.00%)
プロフィットファクター:
1.95
期待されたペイオフ:
9.32 USD
平均利益:
28.65 USD
平均損失:
-29.34 USD
最大連続の負け:
4 (-117.34 USD)
最大連続損失:
-117.34 USD (4)
月間成長:
1.12%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
117.34 USD
最大の:
117.34 USD (1.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.17% (117.34 USD)
エクイティによる:
3.70% (369.98 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|112
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|-514
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +164.00 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +229.18 USD
最大連続損失: -117.34 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|5.00 × 2
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
Insyaallah tahan badai
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
12
66%
38%
1.95
9.32
USD
USD
4%
1:500