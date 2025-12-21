- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
8 (66.66%)
Negociações com perda:
4 (33.33%)
Melhor negociação:
164.00 USD
Pior negociação:
-33.35 USD
Lucro bruto:
229.18 USD (1 998 pips)
Perda bruta:
-117.34 USD (2 512 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (229.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
229.18 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
37.86%
Depósito máximo carregado:
3.32%
Último negócio:
36 minutos atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
0.95
Negociações longas:
9 (75.00%)
Negociações curtas:
3 (25.00%)
Fator de lucro:
1.95
Valor esperado:
9.32 USD
Lucro médio:
28.65 USD
Perda média:
-29.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-117.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-117.34 USD (4)
Crescimento mensal:
1.12%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
117.34 USD
Máximo:
117.34 USD (1.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.17% (117.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.70% (369.98 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|112
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|-514
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +164.00 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +229.18 USD
Máxima perda consecutiva: -117.34 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|5.00 × 2
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
Insyaallah tahan badai
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
12
66%
38%
1.95
9.32
USD
USD
4%
1:500