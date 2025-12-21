- Incremento
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
7 (63.63%)
Transacciones Irrentables:
4 (36.36%)
Mejor transacción:
164.00 USD
Peor transacción:
-33.35 USD
Beneficio Bruto:
218.94 USD (1 679 pips)
Pérdidas Brutas:
-117.34 USD (2 512 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (218.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
218.94 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
35.38%
Carga máxima del depósito:
3.32%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
0.87
Transacciones Largas:
8 (72.73%)
Transacciones Cortas:
3 (27.27%)
Factor de Beneficio:
1.87
Beneficio Esperado:
9.24 USD
Beneficio medio:
31.28 USD
Pérdidas medias:
-29.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-117.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-117.34 USD (4)
Crecimiento al mes:
1.02%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
117.34 USD
Máxima:
117.34 USD (1.17%)
Reducción relativa:
De balance:
1.17% (117.34 USD)
De fondos:
3.70% (369.98 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|102
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|-833
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Mejor transacción: +164.00 USD
Peor transacción: -33 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +218.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -117.34 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|5.00 × 2
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
Insyaallah tahan badai
