Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 GoMarkets-Real 10 0.00 × 4 VantageInternational-Live 16 3.33 × 12 FBS-Real-3 4.20 × 20 RoboForex-ProCent-4 4.60 × 147 VantageInternational-Live 12 5.00 × 2 Exness-Real16 10.20 × 5