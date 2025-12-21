- Прирост
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
7 (63.63%)
Убыточных трейдов:
4 (36.36%)
Лучший трейд:
164.00 USD
Худший трейд:
-33.35 USD
Общая прибыль:
218.94 USD (1 679 pips)
Общий убыток:
-117.34 USD (2 512 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (218.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
218.94 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
36.73%
Макс. загрузка депозита:
3.32%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.87
Длинных трейдов:
8 (72.73%)
Коротких трейдов:
3 (27.27%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
9.24 USD
Средняя прибыль:
31.28 USD
Средний убыток:
-29.34 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-117.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-117.34 USD (4)
Прирост в месяц:
1.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
117.34 USD
Максимальная:
117.34 USD (1.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.17% (117.34 USD)
По эквити:
3.70% (369.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|102
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-833
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Лучший трейд: +164.00 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +218.94 USD
Макс. убыток в серии: -117.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|5.00 × 2
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
