Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
8 (66.66%)
Verlusttrades:
4 (33.33%)
Bester Trade:
164.00 USD
Schlechtester Trade:
-33.35 USD
Bruttoprofit:
229.18 USD (1 998 pips)
Bruttoverlust:
-117.34 USD (2 512 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (229.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
229.18 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
37.86%
Max deposit load:
3.32%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
0.95
Long-Positionen:
9 (75.00%)
Short-Positionen:
3 (25.00%)
Profit-Faktor:
1.95
Mathematische Gewinnerwartung:
9.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
28.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-117.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-117.34 USD (4)
Wachstum pro Monat :
1.12%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
117.34 USD
Maximaler:
117.34 USD (1.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.17% (117.34 USD)
Kapital:
3.70% (369.98 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|112
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-514
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +164.00 USD
Schlechtester Trade: -33 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +229.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -117.34 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|5.50 × 2
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
Insyaallah tahan badai
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
12
66%
38%
1.95
9.32
USD
USD
4%
1:500