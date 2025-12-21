- 자본
- 축소
트레이드:
16
이익 거래:
11 (68.75%)
손실 거래:
5 (31.25%)
최고의 거래:
164.00 USD
최악의 거래:
-33.35 USD
총 수익:
253.45 USD (2 436 pips)
총 손실:
-124.33 USD (2 730 pips)
연속 최대 이익:
8 (229.18 USD)
연속 최대 이익:
229.18 USD (8)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
45.74%
최대 입금량:
3.32%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
1.10
롱(주식매수):
9 (56.25%)
숏(주식차입매도):
7 (43.75%)
수익 요인:
2.04
기대수익:
8.07 USD
평균 이익:
23.04 USD
평균 손실:
-24.87 USD
연속 최대 손실:
4 (-117.34 USD)
연속 최대 손실:
-117.34 USD (4)
월별 성장률:
1.29%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
117.34 USD
최대한의:
117.34 USD (1.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.17% (117.34 USD)
자본금별:
3.70% (369.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|129
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|-294
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +164.00 USD
최악의 거래: -33 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +229.18 USD
연속 최대 손실: -117.34 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Insyaallah tahan badai
