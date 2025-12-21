- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
7 (63.63%)
亏损交易:
4 (36.36%)
最好交易:
164.00 USD
最差交易:
-33.35 USD
毛利:
218.94 USD (1 679 pips)
毛利亏损:
-117.34 USD (2 512 pips)
最大连续赢利:
7 (218.94 USD)
最大连续盈利:
218.94 USD (7)
夏普比率:
0.18
交易活动:
35.38%
最大入金加载:
3.32%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
14 小时
采收率:
0.87
长期交易:
8 (72.73%)
短期交易:
3 (27.27%)
利润因子:
1.87
预期回报:
9.24 USD
平均利润:
31.28 USD
平均损失:
-29.34 USD
最大连续失误:
4 (-117.34 USD)
最大连续亏损:
-117.34 USD (4)
每月增长:
1.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
117.34 USD
最大值:
117.34 USD (1.17%)
相对跌幅:
结余:
1.17% (117.34 USD)
净值:
3.70% (369.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|102
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-833
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +164.00 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +218.94 USD
最大连续亏损: -117.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
