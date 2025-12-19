- 成長
トレード:
56
利益トレード:
31 (55.35%)
損失トレード:
25 (44.64%)
ベストトレード:
383.95 ZAR
最悪のトレード:
-566.55 ZAR
総利益:
4 174.99 ZAR (5 195 pips)
総損失:
-5 065.34 ZAR (5 899 pips)
最大連続の勝ち:
7 (1 583.76 ZAR)
最大連続利益:
1 583.76 ZAR (7)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
98.58%
最大入金額:
29.46%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
67
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.24
長いトレード:
24 (42.86%)
短いトレード:
32 (57.14%)
プロフィットファクター:
0.82
期待されたペイオフ:
-15.90 ZAR
平均利益:
134.68 ZAR
平均損失:
-202.61 ZAR
最大連続の負け:
7 (-3 146.80 ZAR)
最大連続損失:
-3 146.80 ZAR (7)
月間成長:
-4.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 095.26 ZAR
最大の:
3 679.02 ZAR (17.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.02% (3 674.60 ZAR)
エクイティによる:
38.45% (7 915.18 ZAR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDb
|-89
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDb
|-702
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSA-Live Server 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
