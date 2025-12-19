- 자본
- 축소
트레이드:
126
이익 거래:
75 (59.52%)
손실 거래:
51 (40.48%)
최고의 거래:
1 040.66 ZAR
최악의 거래:
-566.55 ZAR
총 수익:
13 490.99 ZAR (15 530 pips)
총 손실:
-9 504.34 ZAR (11 102 pips)
연속 최대 이익:
17 (2 515.63 ZAR)
연속 최대 이익:
2 515.63 ZAR (17)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
99.58%
최대 입금량:
36.96%
최근 거래:
46 분 전
주별 거래 수:
54
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.08
롱(주식매수):
63 (50.00%)
숏(주식차입매도):
63 (50.00%)
수익 요인:
1.42
기대수익:
31.64 ZAR
평균 이익:
179.88 ZAR
평균 손실:
-186.36 ZAR
연속 최대 손실:
7 (-3 146.80 ZAR)
연속 최대 손실:
-3 146.80 ZAR (7)
월별 성장률:
25.15%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 095.26 ZAR
최대한의:
3 679.02 ZAR (17.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.02% (3 674.60 ZAR)
자본금별:
38.45% (7 915.18 ZAR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDb
|398
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDb
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 040.66 ZAR
최악의 거래: -567 ZAR
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +2 515.63 ZAR
연속 최대 손실: -3 146.80 ZAR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSA-Live Server 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
25%
0
0
USD
USD
16K
ZAR
ZAR
3
99%
126
59%
100%
1.41
31.64
ZAR
ZAR
38%
1:500