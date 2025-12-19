SignaleKategorien
Thando Mfene

USDZAR HFM ZERO

Thando Mfene
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -3%
HFMarketsSA-Live Server 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
62
Gewinntrades:
35 (56.45%)
Verlusttrades:
27 (43.55%)
Bester Trade:
383.95 ZAR
Schlechtester Trade:
-566.55 ZAR
Bruttoprofit:
4 595.53 ZAR (5 722 pips)
Bruttoverlust:
-5 285.12 ZAR (6 150 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 583.76 ZAR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 583.76 ZAR (7)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
98.58%
Max deposit load:
29.46%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
74
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.19
Long-Positionen:
28 (45.16%)
Short-Positionen:
34 (54.84%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-11.12 ZAR
Durchschnittlicher Profit:
131.30 ZAR
Durchschnittlicher Verlust:
-195.75 ZAR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-3 146.80 ZAR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 146.80 ZAR (7)
Wachstum pro Monat :
-3.10%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 095.26 ZAR
Maximaler:
3 679.02 ZAR (17.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.02% (3 674.60 ZAR)
Kapital:
38.45% (7 915.18 ZAR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDb 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDb -69
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDb -426
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +383.95 ZAR
Schlechtester Trade: -567 ZAR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 583.76 ZAR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 146.80 ZAR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSA-Live Server 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 09:35
Share of trading days is too low
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 18:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
