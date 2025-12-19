- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
62
Gewinntrades:
35 (56.45%)
Verlusttrades:
27 (43.55%)
Bester Trade:
383.95 ZAR
Schlechtester Trade:
-566.55 ZAR
Bruttoprofit:
4 595.53 ZAR (5 722 pips)
Bruttoverlust:
-5 285.12 ZAR (6 150 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 583.76 ZAR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 583.76 ZAR (7)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
98.58%
Max deposit load:
29.46%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
74
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.19
Long-Positionen:
28 (45.16%)
Short-Positionen:
34 (54.84%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-11.12 ZAR
Durchschnittlicher Profit:
131.30 ZAR
Durchschnittlicher Verlust:
-195.75 ZAR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-3 146.80 ZAR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 146.80 ZAR (7)
Wachstum pro Monat :
-3.10%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 095.26 ZAR
Maximaler:
3 679.02 ZAR (17.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.02% (3 674.60 ZAR)
Kapital:
38.45% (7 915.18 ZAR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDb
|-69
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDb
|-426
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +383.95 ZAR
Schlechtester Trade: -567 ZAR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 583.76 ZAR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 146.80 ZAR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSA-Live Server 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
