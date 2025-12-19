СигналыРазделы
Thando Mfene

USDZAR HFM ZERO

Thando Mfene
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -9%
HFMarketsSA-Live Server 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
16 (50.00%)
Убыточных трейдов:
16 (50.00%)
Лучший трейд:
383.95 ZAR
Худший трейд:
-566.55 ZAR
Общая прибыль:
2 869.14 ZAR (3 533 pips)
Общий убыток:
-4 746.95 ZAR (5 576 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 583.76 ZAR)
Макс. прибыль в серии:
1 583.76 ZAR (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.21
Торговая активность:
98.58%
Макс. загрузка депозита:
29.46%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
10 (31.25%)
Коротких трейдов:
22 (68.75%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-58.68 ZAR
Средняя прибыль:
179.32 ZAR
Средний убыток:
-296.68 ZAR
Макс. серия проигрышей:
7 (-3 146.80 ZAR)
Макс. убыток в серии:
-3 146.80 ZAR (7)
Прирост в месяц:
-9.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 095.26 ZAR
Максимальная:
3 679.02 ZAR (17.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.02% (3 674.60 ZAR)
По эквити:
38.45% (7 915.18 ZAR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDb 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDb -187
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDb -2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +383.95 ZAR
Худший трейд: -567 ZAR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 583.76 ZAR
Макс. убыток в серии: -3 146.80 ZAR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSA-Live Server 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 09:35
Share of trading days is too low
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 18:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
