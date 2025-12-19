- Прирост
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
16 (50.00%)
Убыточных трейдов:
16 (50.00%)
Лучший трейд:
383.95 ZAR
Худший трейд:
-566.55 ZAR
Общая прибыль:
2 869.14 ZAR (3 533 pips)
Общий убыток:
-4 746.95 ZAR (5 576 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 583.76 ZAR)
Макс. прибыль в серии:
1 583.76 ZAR (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.21
Торговая активность:
98.58%
Макс. загрузка депозита:
29.46%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
10 (31.25%)
Коротких трейдов:
22 (68.75%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-58.68 ZAR
Средняя прибыль:
179.32 ZAR
Средний убыток:
-296.68 ZAR
Макс. серия проигрышей:
7 (-3 146.80 ZAR)
Макс. убыток в серии:
-3 146.80 ZAR (7)
Прирост в месяц:
-9.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 095.26 ZAR
Максимальная:
3 679.02 ZAR (17.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.02% (3 674.60 ZAR)
По эквити:
38.45% (7 915.18 ZAR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDb
|-187
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDb
|-2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
