- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
31 (55.35%)
Negociações com perda:
25 (44.64%)
Melhor negociação:
383.95 ZAR
Pior negociação:
-566.55 ZAR
Lucro bruto:
4 174.99 ZAR (5 195 pips)
Perda bruta:
-5 065.34 ZAR (5 899 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 583.76 ZAR)
Máximo lucro consecutivo:
1 583.76 ZAR (7)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
98.58%
Depósito máximo carregado:
29.46%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.24
Negociações longas:
24 (42.86%)
Negociações curtas:
32 (57.14%)
Fator de lucro:
0.82
Valor esperado:
-15.90 ZAR
Lucro médio:
134.68 ZAR
Perda média:
-202.61 ZAR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-3 146.80 ZAR)
Máxima perda consecutiva:
-3 146.80 ZAR (7)
Crescimento mensal:
-4.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 095.26 ZAR
Máximo:
3 679.02 ZAR (17.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.02% (3 674.60 ZAR)
Pelo Capital Líquido:
38.45% (7 915.18 ZAR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|56
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDb
|-89
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDb
|-702
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSA-Live Server 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
