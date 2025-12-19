SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / USDZAR HFM ZERO
Thando Mfene

USDZAR HFM ZERO

Thando Mfene
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -4%
HFMarketsSA-Live Server 8
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
31 (55.35%)
Negociações com perda:
25 (44.64%)
Melhor negociação:
383.95 ZAR
Pior negociação:
-566.55 ZAR
Lucro bruto:
4 174.99 ZAR (5 195 pips)
Perda bruta:
-5 065.34 ZAR (5 899 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 583.76 ZAR)
Máximo lucro consecutivo:
1 583.76 ZAR (7)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
98.58%
Depósito máximo carregado:
29.46%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.24
Negociações longas:
24 (42.86%)
Negociações curtas:
32 (57.14%)
Fator de lucro:
0.82
Valor esperado:
-15.90 ZAR
Lucro médio:
134.68 ZAR
Perda média:
-202.61 ZAR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-3 146.80 ZAR)
Máxima perda consecutiva:
-3 146.80 ZAR (7)
Crescimento mensal:
-4.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 095.26 ZAR
Máximo:
3 679.02 ZAR (17.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.02% (3 674.60 ZAR)
Pelo Capital Líquido:
38.45% (7 915.18 ZAR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDb 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDb -89
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDb -702
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +383.95 ZAR
Pior negociação: -567 ZAR
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 583.76 ZAR
Máxima perda consecutiva: -3 146.80 ZAR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSA-Live Server 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 09:35
Share of trading days is too low
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 18:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
USDZAR HFM ZERO
30 USD por mês
-4%
0
0
USD
18K
ZAR
1
100%
56
55%
99%
0.82
-15.90
ZAR
38%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.