- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
56
Transacciones Rentables:
31 (55.35%)
Transacciones Irrentables:
25 (44.64%)
Mejor transacción:
383.95 ZAR
Peor transacción:
-566.55 ZAR
Beneficio Bruto:
4 174.99 ZAR (5 195 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 065.34 ZAR (5 899 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (1 583.76 ZAR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 583.76 ZAR (7)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Actividad comercial:
98.58%
Carga máxima del depósito:
29.46%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
67
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.24
Transacciones Largas:
24 (42.86%)
Transacciones Cortas:
32 (57.14%)
Factor de Beneficio:
0.82
Beneficio Esperado:
-15.90 ZAR
Beneficio medio:
134.68 ZAR
Pérdidas medias:
-202.61 ZAR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-3 146.80 ZAR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 146.80 ZAR (7)
Crecimiento al mes:
-4.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 095.26 ZAR
Máxima:
3 679.02 ZAR (17.05%)
Reducción relativa:
De balance:
17.02% (3 674.60 ZAR)
De fondos:
38.45% (7 915.18 ZAR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDb
|-89
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDb
|-702
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +383.95 ZAR
Peor transacción: -567 ZAR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 583.76 ZAR
Pérdidas máximas consecutivas: -3 146.80 ZAR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSA-Live Server 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-4%
0
0
USD
USD
18K
ZAR
ZAR
1
100%
56
55%
99%
0.82
-15.90
ZAR
ZAR
38%
1:500