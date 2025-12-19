SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / USDZAR HFM ZERO
Thando Mfene

USDZAR HFM ZERO

Thando Mfene
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -4%
HFMarketsSA-Live Server 8
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
56
Transacciones Rentables:
31 (55.35%)
Transacciones Irrentables:
25 (44.64%)
Mejor transacción:
383.95 ZAR
Peor transacción:
-566.55 ZAR
Beneficio Bruto:
4 174.99 ZAR (5 195 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 065.34 ZAR (5 899 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (1 583.76 ZAR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 583.76 ZAR (7)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Actividad comercial:
98.58%
Carga máxima del depósito:
29.46%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
67
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.24
Transacciones Largas:
24 (42.86%)
Transacciones Cortas:
32 (57.14%)
Factor de Beneficio:
0.82
Beneficio Esperado:
-15.90 ZAR
Beneficio medio:
134.68 ZAR
Pérdidas medias:
-202.61 ZAR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-3 146.80 ZAR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 146.80 ZAR (7)
Crecimiento al mes:
-4.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 095.26 ZAR
Máxima:
3 679.02 ZAR (17.05%)
Reducción relativa:
De balance:
17.02% (3 674.60 ZAR)
De fondos:
38.45% (7 915.18 ZAR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDb 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDb -89
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDb -702
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +383.95 ZAR
Peor transacción: -567 ZAR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 583.76 ZAR
Pérdidas máximas consecutivas: -3 146.80 ZAR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSA-Live Server 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 09:35
Share of trading days is too low
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 18:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
USDZAR HFM ZERO
30 USD al mes
-4%
0
0
USD
18K
ZAR
1
100%
56
55%
99%
0.82
-15.90
ZAR
38%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.