- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
41
盈利交易:
21 (51.21%)
亏损交易:
20 (48.78%)
最好交易:
383.95 ZAR
最差交易:
-566.55 ZAR
毛利:
3 364.53 ZAR (4 161 pips)
毛利亏损:
-4 878.34 ZAR (5 710 pips)
最大连续赢利:
7 (1 583.76 ZAR)
最大连续盈利:
1 583.76 ZAR (7)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
98.58%
最大入金加载:
29.46%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
50
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.41
长期交易:
17 (41.46%)
短期交易:
24 (58.54%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-36.92 ZAR
平均利润:
160.22 ZAR
平均损失:
-243.92 ZAR
最大连续失误:
7 (-3 146.80 ZAR)
最大连续亏损:
-3 146.80 ZAR (7)
每月增长:
-7.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 095.26 ZAR
最大值:
3 679.02 ZAR (17.05%)
相对跌幅:
结余:
17.02% (3 674.60 ZAR)
净值:
38.45% (7 915.18 ZAR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDb
|-151
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDb
|-1.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +383.95 ZAR
最差交易: -567 ZAR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 583.76 ZAR
最大连续亏损: -3 146.80 ZAR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSA-Live Server 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-7%
0
0
USD
USD
17K
ZAR
ZAR
1
100%
41
51%
99%
0.68
-36.92
ZAR
ZAR
38%
1:500