信号部分
信号 / MetaTrader 4 / USDZAR HFM ZERO
Thando Mfene

USDZAR HFM ZERO

Thando Mfene
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -7%
HFMarketsSA-Live Server 8
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
41
盈利交易:
21 (51.21%)
亏损交易:
20 (48.78%)
最好交易:
383.95 ZAR
最差交易:
-566.55 ZAR
毛利:
3 364.53 ZAR (4 161 pips)
毛利亏损:
-4 878.34 ZAR (5 710 pips)
最大连续赢利:
7 (1 583.76 ZAR)
最大连续盈利:
1 583.76 ZAR (7)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
98.58%
最大入金加载:
29.46%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
50
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.41
长期交易:
17 (41.46%)
短期交易:
24 (58.54%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-36.92 ZAR
平均利润:
160.22 ZAR
平均损失:
-243.92 ZAR
最大连续失误:
7 (-3 146.80 ZAR)
最大连续亏损:
-3 146.80 ZAR (7)
每月增长:
-7.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 095.26 ZAR
最大值:
3 679.02 ZAR (17.05%)
相对跌幅:
结余:
17.02% (3 674.60 ZAR)
净值:
38.45% (7 915.18 ZAR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDb 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDb -151
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDb -1.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +383.95 ZAR
最差交易: -567 ZAR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 583.76 ZAR
最大连续亏损: -3 146.80 ZAR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSA-Live Server 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 09:35
Share of trading days is too low
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 18:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
USDZAR HFM ZERO
每月30 USD
-7%
0
0
USD
17K
ZAR
1
100%
41
51%
99%
0.68
-36.92
ZAR
38%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载