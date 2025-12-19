- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
14 (93.33%)
損失トレード:
1 (6.67%)
ベストトレード:
180.00 USD
最悪のトレード:
-82.40 USD
総利益:
604.65 USD (9 690 pips)
総損失:
-82.40 USD (824 pips)
最大連続の勝ち:
14 (604.65 USD)
最大連続利益:
604.65 USD (14)
シャープレシオ:
0.65
取引アクティビティ:
49.23%
最大入金額:
6.28%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
6.34
長いトレード:
12 (80.00%)
短いトレード:
3 (20.00%)
プロフィットファクター:
7.34
期待されたペイオフ:
34.82 USD
平均利益:
43.19 USD
平均損失:
-82.40 USD
最大連続の負け:
1 (-82.40 USD)
最大連続損失:
-82.40 USD (1)
月間成長:
3.48%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
82.40 USD
最大の:
82.40 USD (0.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.55% (-0.00 USD)
エクイティによる:
5.34% (803.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|522
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|8.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +180.00 USD
最悪のトレード: -82 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +604.65 USD
最大連続損失: -82.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
