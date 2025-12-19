- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
10 (90.90%)
Убыточных трейдов:
1 (9.09%)
Лучший трейд:
180.00 USD
Худший трейд:
-82.40 USD
Общая прибыль:
428.50 USD (6 168 pips)
Общий убыток:
-82.40 USD (824 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (428.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
428.50 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
31.04%
Макс. загрузка депозита:
6.28%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
4.20
Длинных трейдов:
8 (72.73%)
Коротких трейдов:
3 (27.27%)
Профит фактор:
5.20
Мат. ожидание:
31.46 USD
Средняя прибыль:
42.85 USD
Средний убыток:
-82.40 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-82.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.40 USD (1)
Прирост в месяц:
2.31%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
82.40 USD
Максимальная:
82.40 USD (0.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.55% (-0.00 USD)
По эквити:
5.34% (803.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|346
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +180.00 USD
Худший трейд: -82 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +428.50 USD
Макс. убыток в серии: -82.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
Tectra Strategy #2.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
1
0%
11
90%
31%
5.20
31.46
USD
USD
5%
1:100