- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
13 (92.85%)
亏损交易:
1 (7.14%)
最好交易:
180.00 USD
最差交易:
-82.40 USD
毛利:
579.95 USD (9 196 pips)
毛利亏损:
-82.40 USD (824 pips)
最大连续赢利:
13 (579.95 USD)
最大连续盈利:
579.95 USD (13)
夏普比率:
0.65
交易活动:
49.23%
最大入金加载:
6.28%
最近交易:
25 几分钟前
每周交易:
14
平均持有时间:
8 小时
采收率:
6.04
长期交易:
11 (78.57%)
短期交易:
3 (21.43%)
利润因子:
7.04
预期回报:
35.54 USD
平均利润:
44.61 USD
平均损失:
-82.40 USD
最大连续失误:
1 (-82.40 USD)
最大连续亏损:
-82.40 USD (1)
每月增长:
3.32%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
82.40 USD
最大值:
82.40 USD (0.55%)
相对跌幅:
结余:
0.55% (-0.00 USD)
净值:
5.34% (803.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|498
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +180.00 USD
最差交易: -82 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +579.95 USD
最大连续亏损: -82.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
