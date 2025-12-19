- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
14 (93.33%)
Transacciones Irrentables:
1 (6.67%)
Mejor transacción:
180.00 USD
Peor transacción:
-82.40 USD
Beneficio Bruto:
604.65 USD (9 690 pips)
Pérdidas Brutas:
-82.40 USD (824 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (604.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
604.65 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.65
Actividad comercial:
49.23%
Carga máxima del depósito:
6.28%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
6.34
Transacciones Largas:
12 (80.00%)
Transacciones Cortas:
3 (20.00%)
Factor de Beneficio:
7.34
Beneficio Esperado:
34.82 USD
Beneficio medio:
43.19 USD
Pérdidas medias:
-82.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-82.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-82.40 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.48%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
82.40 USD
Máxima:
82.40 USD (0.55%)
Reducción relativa:
De balance:
0.55% (-0.00 USD)
De fondos:
5.34% (803.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|522
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|8.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +180.00 USD
Peor transacción: -82 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +604.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -82.40 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
otros 10...
Tectra Strategy #2.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
3%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
1
0%
15
93%
49%
7.33
34.82
USD
USD
5%
1:100