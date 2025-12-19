- Crescimento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
14 (93.33%)
Negociações com perda:
1 (6.67%)
Melhor negociação:
180.00 USD
Pior negociação:
-82.40 USD
Lucro bruto:
604.65 USD (9 690 pips)
Perda bruta:
-82.40 USD (824 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (604.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
604.65 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.65
Atividade de negociação:
49.23%
Depósito máximo carregado:
6.28%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
6.34
Negociações longas:
12 (80.00%)
Negociações curtas:
3 (20.00%)
Fator de lucro:
7.34
Valor esperado:
34.82 USD
Lucro médio:
43.19 USD
Perda média:
-82.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-82.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-82.40 USD (1)
Crescimento mensal:
3.48%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
82.40 USD
Máximo:
82.40 USD (0.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.55% (-0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.34% (803.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|522
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|8.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +180.00 USD
Pior negociação: -82 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +604.65 USD
Máxima perda consecutiva: -82.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
Tectra Strategy #2.
Sem comentários
