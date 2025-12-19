- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
16
Gewinntrades:
15 (93.75%)
Verlusttrades:
1 (6.25%)
Bester Trade:
180.00 USD
Schlechtester Trade:
-82.40 USD
Bruttoprofit:
679.65 USD (11 190 pips)
Bruttoverlust:
-82.40 USD (824 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (679.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
679.65 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.71
Trading-Aktivität:
39.84%
Max deposit load:
6.28%
Letzter Trade:
51 Minuten
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
7.25
Long-Positionen:
13 (81.25%)
Short-Positionen:
3 (18.75%)
Profit-Faktor:
8.25
Mathematische Gewinnerwartung:
37.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
45.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-82.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-82.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-82.40 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.98%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
82.40 USD
Maximaler:
82.40 USD (0.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.55% (-0.00 USD)
Kapital:
5.34% (803.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|597
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +180.00 USD
Schlechtester Trade: -82 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +679.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -82.40 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|6.00 × 36
Tectra Strategy #2.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
4%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
2
0%
16
93%
40%
8.24
37.33
USD
USD
5%
1:100