- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
5 (41.66%)
損失トレード:
7 (58.33%)
ベストトレード:
148.68 USD
最悪のトレード:
-106.35 USD
総利益:
723.86 USD (24 500 pips)
総損失:
-558.09 USD (18 413 pips)
最大連続の勝ち:
2 (297.36 USD)
最大連続利益:
297.36 USD (2)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
45.26%
最大入金額:
2.52%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
0.39
長いトレード:
12 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
13.81 USD
平均利益:
144.77 USD
平均損失:
-79.73 USD
最大連続の負け:
5 (-421.89 USD)
最大連続損失:
-421.89 USD (5)
月間成長:
3.32%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
131.59 USD
最大の:
421.89 USD (7.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.97% (421.89 USD)
エクイティによる:
2.86% (151.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|166
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +148.68 USD
最悪のトレード: -106 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +297.36 USD
最大連続損失: -421.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Auto Assist Trade
Balance : $5.000
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $5.000
Start Trade : December 18, 2025
Lot : 0.03
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
レビューなし
