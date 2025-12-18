- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
4 (36.36%)
Убыточных трейдов:
7 (63.64%)
Лучший трейд:
148.68 USD
Худший трейд:
-106.35 USD
Общая прибыль:
575.18 USD (19 500 pips)
Общий убыток:
-558.09 USD (18 413 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (292.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
292.82 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
44.03%
Макс. загрузка депозита:
2.52%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
0.04
Длинных трейдов:
11 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
1.55 USD
Средняя прибыль:
143.80 USD
Средний убыток:
-79.73 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-421.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-421.89 USD (5)
Прирост в месяц:
0.34%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
131.59 USD
Максимальная:
421.89 USD (7.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.97% (421.89 USD)
По эквити:
2.86% (151.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +148.68 USD
Худший трейд: -106 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +292.82 USD
Макс. убыток в серии: -421.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Auto Assist Trade
Balance : $5.000
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $5.000
Start Trade : December 18, 2025
Lot : 0.03
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
2
0%
11
36%
44%
1.03
1.55
USD
USD
8%
1:50