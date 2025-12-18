- 成长
交易:
12
盈利交易:
5 (41.66%)
亏损交易:
7 (58.33%)
最好交易:
148.68 USD
最差交易:
-106.35 USD
毛利:
723.86 USD (24 500 pips)
毛利亏损:
-558.09 USD (18 413 pips)
最大连续赢利:
2 (297.36 USD)
最大连续盈利:
297.36 USD (2)
夏普比率:
0.13
交易活动:
45.26%
最大入金加载:
2.52%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
23 小时
采收率:
0.39
长期交易:
12 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.30
预期回报:
13.81 USD
平均利润:
144.77 USD
平均损失:
-79.73 USD
最大连续失误:
5 (-421.89 USD)
最大连续亏损:
-421.89 USD (5)
每月增长:
3.32%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
131.59 USD
最大值:
421.89 USD (7.97%)
相对跌幅:
结余:
7.97% (421.89 USD)
净值:
2.86% (151.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|166
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +148.68 USD
最差交易: -106 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +297.36 USD
最大连续亏损: -421.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Auto Assist Trade
Balance : $5.000
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $5.000
Start Trade : December 18, 2025
Lot : 0.03
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
2
0%
12
41%
45%
1.29
13.81
USD
USD
8%
1:50