Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
5 (41.66%)
Verlusttrades:
7 (58.33%)
Bester Trade:
148.68 USD
Schlechtester Trade:
-106.35 USD
Bruttoprofit:
723.86 USD (24 500 pips)
Bruttoverlust:
-558.09 USD (18 413 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (297.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
297.36 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
45.26%
Max deposit load:
2.52%
Letzter Trade:
11 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
0.39
Long-Positionen:
12 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
13.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
144.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-79.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-421.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-421.89 USD (5)
Wachstum pro Monat :
3.32%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
131.59 USD
Maximaler:
421.89 USD (7.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.97% (421.89 USD)
Kapital:
2.86% (151.44 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|166
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +148.68 USD
Schlechtester Trade: -106 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +297.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -421.89 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Auto Assist Trade
Balance : $5.000
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $5.000
Start Trade : December 18, 2025
Lot : 0.03
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
