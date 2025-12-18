- Crescimento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
5 (41.66%)
Negociações com perda:
7 (58.33%)
Melhor negociação:
148.68 USD
Pior negociação:
-106.35 USD
Lucro bruto:
723.86 USD (24 500 pips)
Perda bruta:
-558.09 USD (18 413 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (297.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
297.36 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
45.26%
Depósito máximo carregado:
2.52%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
0.39
Negociações longas:
12 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
13.81 USD
Lucro médio:
144.77 USD
Perda média:
-79.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-421.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-421.89 USD (5)
Crescimento mensal:
3.32%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
131.59 USD
Máximo:
421.89 USD (7.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.97% (421.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.86% (151.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|166
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +148.68 USD
Pior negociação: -106 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +297.36 USD
Máxima perda consecutiva: -421.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Auto Assist Trade
Balance : $5.000
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $5.000
Start Trade : December 18, 2025
Lot : 0.03
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
