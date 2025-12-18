- 자본
- 축소
트레이드:
26
이익 거래:
15 (57.69%)
손실 거래:
11 (42.31%)
최고의 거래:
199.00 USD
최악의 거래:
-106.35 USD
총 수익:
2 309.65 USD (72 511 pips)
총 손실:
-878.27 USD (28 957 pips)
연속 최대 이익:
8 (1 290.59 USD)
연속 최대 이익:
1 290.59 USD (8)
샤프 비율:
0.45
거래 활동:
45.24%
최대 입금량:
4.01%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
3.39
롱(주식매수):
26 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.63
기대수익:
55.05 USD
평균 이익:
153.98 USD
평균 손실:
-79.84 USD
연속 최대 손실:
5 (-421.89 USD)
연속 최대 손실:
-421.89 USD (5)
월별 성장률:
24.10%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
131.59 USD
최대한의:
421.89 USD (7.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.97% (421.89 USD)
자본금별:
2.86% (151.44 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +199.00 USD
최악의 거래: -106 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +1 290.59 USD
연속 최대 손실: -421.89 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Auto Assist Trade
Balance : $5.000
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $5.000
Start Trade : December 18, 2025
Lot : 0.03
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
리뷰 없음
