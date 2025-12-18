- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
5 (41.66%)
Transacciones Irrentables:
7 (58.33%)
Mejor transacción:
148.68 USD
Peor transacción:
-106.35 USD
Beneficio Bruto:
723.86 USD (24 500 pips)
Pérdidas Brutas:
-558.09 USD (18 413 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (297.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
297.36 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
45.26%
Carga máxima del depósito:
2.52%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
0.39
Transacciones Largas:
12 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.30
Beneficio Esperado:
13.81 USD
Beneficio medio:
144.77 USD
Pérdidas medias:
-79.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-421.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-421.89 USD (5)
Crecimiento al mes:
3.32%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
131.59 USD
Máxima:
421.89 USD (7.97%)
Reducción relativa:
De balance:
7.97% (421.89 USD)
De fondos:
2.86% (151.44 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|166
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +148.68 USD
Peor transacción: -106 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +297.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -421.89 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Auto Assist Trade
Balance : $5.000
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $5.000
Start Trade : December 18, 2025
Lot : 0.03
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
No hay comentarios
