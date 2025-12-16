- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
8 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.51 EUR
最悪のトレード:
0.00 EUR
総利益:
6.36 EUR (17 742 pips)
総損失:
0.00 EUR
最大連続の勝ち:
8 (6.36 EUR)
最大連続利益:
6.36 EUR (8)
シャープレシオ:
1.58
取引アクティビティ:
99.12%
最大入金額:
96.12%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
7 (87.50%)
短いトレード:
1 (12.50%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.80 EUR
平均利益:
0.80 EUR
平均損失:
0.00 EUR
最大連続の負け:
0 (0.00 EUR)
最大連続損失:
0.00 EUR (0)
月間成長:
6.77%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
0.00 EUR (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
19.43% (19.49 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USTEC
|3
|CADCHF
|3
|AUDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USTEC
|2
|CADCHF
|3
|AUDCHF
|2
|AUDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USTEC
|17K
|CADCHF
|165
|AUDCHF
|134
|AUDCAD
|190
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.51 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +6.36 EUR
最大連続損失: -0.00 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TickmillUK-Live03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GCI-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|0.19 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.27 × 15
|
UniverseWheel-Live
|0.30 × 10
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.33 × 3
|
MonetaMarkets-Live01
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.35 × 20
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.43 × 21
|
FusionMarkets-Demo
|0.49 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.75 × 113
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
Weltrade-Live
|2.85 × 40
|
XMUK-Real 17
|3.25 × 4
|
Exness-Real18
|3.25 × 200
|
EightcapLtd-Real-4
|3.50 × 2
Ich trade nur CAD/CHF,AUD/CHF und ganz selten USTech,US30
Kein Martingale!
Empfohlene Mindestkontogröße zum kopieren 800 Dollar.
レビューなし
