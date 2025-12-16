- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
8 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.51 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
6.36 EUR (17 742 pips)
Perda bruta:
0.00 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (6.36 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
6.36 EUR (8)
Índice de Sharpe:
1.58
Atividade de negociação:
99.12%
Depósito máximo carregado:
96.12%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
7 (87.50%)
Negociações curtas:
1 (12.50%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.80 EUR
Lucro médio:
0.80 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescimento mensal:
6.77%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
0.00 EUR (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
19.43% (19.49 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USTEC
|3
|CADCHF
|3
|AUDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USTEC
|2
|CADCHF
|3
|AUDCHF
|2
|AUDCAD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USTEC
|17K
|CADCHF
|165
|AUDCHF
|134
|AUDCAD
|190
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.51 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +6.36 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.00 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TickmillUK-Live03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GCI-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|0.19 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.27 × 15
|
UniverseWheel-Live
|0.30 × 10
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.33 × 3
|
MonetaMarkets-Live01
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.35 × 20
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.43 × 21
|
FusionMarkets-Demo
|0.49 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.75 × 113
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
Weltrade-Live
|2.85 × 40
|
XMUK-Real 17
|3.25 × 4
|
Exness-Real18
|3.25 × 200
|
EightcapLtd-Real-4
|3.50 × 2
Ich trade nur CAD/CHF,AUD/CHF und ganz selten USTech,US30
Kein Martingale!
Empfohlene Mindestkontogröße zum kopieren 800 Dollar.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
7%
0
0
USD
USD
100
EUR
EUR
3
0%
8
100%
99%
n/a
0.80
EUR
EUR
19%
1:30