Lars Kirchknopf

CAD Trader Tickmill

Lars Kirchknopf
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 7%
TickmillUK-Live03
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
8 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.51 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
6.36 EUR (17 742 pips)
Perda bruta:
0.00 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (6.36 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
6.36 EUR (8)
Índice de Sharpe:
1.58
Atividade de negociação:
99.12%
Depósito máximo carregado:
96.12%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
7 (87.50%)
Negociações curtas:
1 (12.50%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.80 EUR
Lucro médio:
0.80 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescimento mensal:
6.77%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
0.00 EUR (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
19.43% (19.49 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USTEC 3
CADCHF 3
AUDCHF 1
AUDCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USTEC 2
CADCHF 3
AUDCHF 2
AUDCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USTEC 17K
CADCHF 165
AUDCHF 134
AUDCAD 190
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.51 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +6.36 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.00 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TickmillUK-Live03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GCI-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
SGTMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
0.19 × 26
ICMarkets-Live06
0.27 × 15
UniverseWheel-Live
0.30 × 10
XM.COM-AU-Real 17
0.33 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.35 × 20
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
ICMarkets-Live04
0.43 × 21
FusionMarkets-Demo
0.49 × 35
TickmillUK-Live03
0.75 × 113
ForexTimeFXTM-ECN2
1.00 × 1
ICMarkets-Live02
1.50 × 2
Weltrade-Live
2.85 × 40
XMUK-Real 17
3.25 × 4
Exness-Real18
3.25 × 200
EightcapLtd-Real-4
3.50 × 2
Ich trade nur CAD/CHF,AUD/CHF und ganz selten USTech,US30

Kein Martingale!

Empfohlene Mindestkontogröße zum kopieren 800 Dollar. 

2026.01.05 11:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 10:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 21:33
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.16 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 21:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.