- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
8 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.51 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
6.36 EUR (17 742 pips)
Общий убыток:
0.00 EUR
Макс. серия выигрышей:
8 (6.36 EUR)
Макс. прибыль в серии:
6.36 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
1.58
Торговая активность:
99.12%
Макс. загрузка депозита:
96.12%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
7 (87.50%)
Коротких трейдов:
1 (12.50%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.80 EUR
Средняя прибыль:
0.80 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
6.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.00 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
19.43% (19.49 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|3
|CADCHF
|3
|AUDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|2
|CADCHF
|3
|AUDCHF
|2
|AUDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|17K
|CADCHF
|165
|AUDCHF
|134
|AUDCAD
|190
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.51 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +6.36 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillUK-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GCI-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|0.19 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.27 × 15
|
UniverseWheel-Live
|0.30 × 10
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.33 × 3
|
MonetaMarkets-Live01
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.35 × 20
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.43 × 21
|
FusionMarkets-Demo
|0.49 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.75 × 113
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
Weltrade-Live
|2.85 × 40
|
XMUK-Real 17
|3.25 × 4
|
Exness-Real18
|3.25 × 200
|
EightcapLtd-Real-4
|3.50 × 2
еще 10...
Ich trade nur CAD/CHF,AUD/CHF und ganz selten USTech,US30
Kein Martingale!
Empfohlene Mindestkontogröße zum kopieren 800 Dollar.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
100
EUR
EUR
3
0%
8
100%
99%
n/a
0.80
EUR
EUR
19%
1:30