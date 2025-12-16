СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CAD Trader Tickmill
Lars Kirchknopf

CAD Trader Tickmill

Lars Kirchknopf
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 7%
TickmillUK-Live03
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
8 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.51 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
6.36 EUR (17 742 pips)
Общий убыток:
0.00 EUR
Макс. серия выигрышей:
8 (6.36 EUR)
Макс. прибыль в серии:
6.36 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
1.58
Торговая активность:
99.12%
Макс. загрузка депозита:
96.12%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
7 (87.50%)
Коротких трейдов:
1 (12.50%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.80 EUR
Средняя прибыль:
0.80 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
6.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.00 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
19.43% (19.49 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC 3
CADCHF 3
AUDCHF 1
AUDCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC 2
CADCHF 3
AUDCHF 2
AUDCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC 17K
CADCHF 165
AUDCHF 134
AUDCAD 190
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.51 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +6.36 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillUK-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GCI-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
SGTMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
0.19 × 26
ICMarkets-Live06
0.27 × 15
UniverseWheel-Live
0.30 × 10
XM.COM-AU-Real 17
0.33 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.35 × 20
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
ICMarkets-Live04
0.43 × 21
FusionMarkets-Demo
0.49 × 35
TickmillUK-Live03
0.75 × 113
ForexTimeFXTM-ECN2
1.00 × 1
ICMarkets-Live02
1.50 × 2
Weltrade-Live
2.85 × 40
XMUK-Real 17
3.25 × 4
Exness-Real18
3.25 × 200
EightcapLtd-Real-4
3.50 × 2
еще 10...
Ich trade nur CAD/CHF,AUD/CHF und ganz selten USTech,US30

Kein Martingale!

Empfohlene Mindestkontogröße zum kopieren 800 Dollar. 

Нет отзывов
2026.01.05 11:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 10:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 21:33
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.16 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 21:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.