- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
8 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
1.51 EUR
최악의 거래:
0.00 EUR
총 수익:
6.36 EUR (17 742 pips)
총 손실:
0.00 EUR
연속 최대 이익:
8 (6.36 EUR)
연속 최대 이익:
6.36 EUR (8)
샤프 비율:
1.58
거래 활동:
99.12%
최대 입금량:
96.12%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
7 (87.50%)
숏(주식차입매도):
1 (12.50%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.80 EUR
평균 이익:
0.80 EUR
평균 손실:
0.00 EUR
연속 최대 손실:
0 (0.00 EUR)
연속 최대 손실:
0.00 EUR (0)
월별 성장률:
6.77%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
0.00 EUR (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 EUR)
자본금별:
19.43% (19.49 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USTEC
|3
|CADCHF
|3
|AUDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USTEC
|2
|CADCHF
|3
|AUDCHF
|2
|AUDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USTEC
|17K
|CADCHF
|165
|AUDCHF
|134
|AUDCAD
|190
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.51 EUR
최악의 거래: -0 EUR
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +6.36 EUR
연속 최대 손실: -0.00 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TickmillUK-Live03"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GCI-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|0.19 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.27 × 15
|
UniverseWheel-Live
|0.30 × 10
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.33 × 3
|
MonetaMarkets-Live01
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.35 × 20
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.43 × 21
|
FusionMarkets-Demo
|0.49 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.75 × 113
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
Weltrade-Live
|2.85 × 40
|
XMUK-Real 17
|3.25 × 4
|
Exness-Real18
|3.25 × 200
|
EightcapLtd-Real-4
|3.50 × 2
Ich trade nur CAD/CHF,AUD/CHF und ganz selten USTech,US30
Kein Martingale!
Empfohlene Mindestkontogröße zum kopieren 800 Dollar.
