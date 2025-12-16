SignaleKategorien
Lars Kirchknopf

CAD Trader Tickmill

Lars Kirchknopf
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 7%
TickmillUK-Live03
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
8 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
1.51 EUR
Schlechtester Trade:
0.00 EUR
Bruttoprofit:
6.36 EUR (17 742 pips)
Bruttoverlust:
0.00 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (6.36 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6.36 EUR (8)
Sharpe Ratio:
1.58
Trading-Aktivität:
99.12%
Max deposit load:
96.12%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
7 (87.50%)
Short-Positionen:
1 (12.50%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.80 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.80 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 EUR (0)
Wachstum pro Monat :
6.77%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
0.00 EUR (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 EUR)
Kapital:
19.43% (19.49 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USTEC 3
CADCHF 3
AUDCHF 1
AUDCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USTEC 2
CADCHF 3
AUDCHF 2
AUDCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USTEC 17K
CADCHF 165
AUDCHF 134
AUDCAD 190
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1.51 EUR
Schlechtester Trade: -0 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.36 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TickmillUK-Live03" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GCI-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
SGTMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
0.19 × 26
ICMarkets-Live06
0.27 × 15
UniverseWheel-Live
0.30 × 10
XM.COM-AU-Real 17
0.33 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.35 × 20
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
ICMarkets-Live04
0.43 × 21
FusionMarkets-Demo
0.49 × 35
TickmillUK-Live03
0.75 × 113
ForexTimeFXTM-ECN2
1.00 × 1
ICMarkets-Live02
1.50 × 2
Weltrade-Live
2.85 × 40
XMUK-Real 17
3.25 × 4
Exness-Real18
3.25 × 200
EightcapLtd-Real-4
3.50 × 2
noch 10 ...
Ich trade nur CAD/CHF,AUD/CHF und ganz selten USTech,US30

Kein Martingale!

Empfohlene Mindestkontogröße zum kopieren 800 Dollar. 

Keine Bewertungen
2026.01.05 11:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 10:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 21:33
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.16 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 21:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.