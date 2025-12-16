- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
8 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
1.51 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
6.36 EUR (17 742 pips)
毛利亏损:
0.00 EUR
最大连续赢利:
8 (6.36 EUR)
最大连续盈利:
6.36 EUR (8)
夏普比率:
1.58
交易活动:
99.12%
最大入金加载:
96.12%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.00
长期交易:
7 (87.50%)
短期交易:
1 (12.50%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.80 EUR
平均利润:
0.80 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
6.77%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
0.00 EUR (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
19.43% (19.49 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC
|3
|CADCHF
|3
|AUDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC
|2
|CADCHF
|3
|AUDCHF
|2
|AUDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC
|17K
|CADCHF
|165
|AUDCHF
|134
|AUDCAD
|190
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.51 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +6.36 EUR
最大连续亏损: -0.00 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TickmillUK-Live03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GCI-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|0.19 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.27 × 15
|
UniverseWheel-Live
|0.30 × 10
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.33 × 3
|
MonetaMarkets-Live01
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.35 × 20
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.43 × 21
|
FusionMarkets-Demo
|0.49 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.75 × 113
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
Weltrade-Live
|2.85 × 40
|
XMUK-Real 17
|3.25 × 4
|
Exness-Real18
|3.25 × 200
|
EightcapLtd-Real-4
|3.50 × 2
Ich trade nur CAD/CHF,AUD/CHF und ganz selten USTech,US30
Kein Martingale!
Empfohlene Mindestkontogröße zum kopieren 800 Dollar.
