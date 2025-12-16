- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
164
利益トレード:
100 (60.97%)
損失トレード:
64 (39.02%)
ベストトレード:
22.00 USD
最悪のトレード:
-8.10 USD
総利益:
193.87 USD (7 094 pips)
総損失:
-112.90 USD (7 295 pips)
最大連続の勝ち:
7 (7.37 USD)
最大連続利益:
34.55 USD (3)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
83.72%
最大入金額:
51.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
2.87
長いトレード:
72 (43.90%)
短いトレード:
92 (56.10%)
プロフィットファクター:
1.72
期待されたペイオフ:
0.49 USD
平均利益:
1.94 USD
平均損失:
-1.76 USD
最大連続の負け:
6 (-28.17 USD)
最大連続損失:
-28.17 USD (6)
月間成長:
36.17%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.26 USD
最大の:
28.17 USD (8.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.66% (28.17 USD)
エクイティによる:
43.68% (128.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|164
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|81
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-201
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.00 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +7.37 USD
最大連続損失: -28.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
