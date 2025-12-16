- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
62 (62.62%)
Loss Trade:
37 (37.37%)
Best Trade:
15.75 USD
Worst Trade:
-6.58 USD
Profitto lordo:
109.24 USD (4 249 pips)
Perdita lorda:
-60.23 USD (4 184 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (8.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.07 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
30.36%
Massimo carico di deposito:
0.87%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
4.03
Long Trade:
43 (43.43%)
Short Trade:
56 (56.57%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-1.63 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-12.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.15 USD (3)
Crescita mensile:
21.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.26 USD
Massimale:
12.15 USD (4.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.85% (12.15 USD)
Per equità:
0.22% (0.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|65
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.75 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +8.16 USD
Massima perdita consecutiva: -12.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
22%
0
0
USD
USD
273
USD
USD
3
100%
99
62%
30%
1.81
0.50
USD
USD
5%
1:500