Kamlesh Premchand Gupta

EURUSD Full Algo

Kamlesh Premchand Gupta
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 39%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
174
Gewinntrades:
107 (61.49%)
Verlusttrades:
67 (38.51%)
Bester Trade:
22.00 USD
Schlechtester Trade:
-8.10 USD
Bruttoprofit:
200.26 USD (7 517 pips)
Bruttoverlust:
-114.00 USD (7 405 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (7.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34.55 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
83.72%
Max deposit load:
51.23%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
3.06
Long-Positionen:
78 (44.83%)
Short-Positionen:
96 (55.17%)
Profit-Faktor:
1.76
Mathematische Gewinnerwartung:
0.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-28.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-28.17 USD (6)
Wachstum pro Monat :
37.33%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.26 USD
Maximaler:
28.17 USD (8.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.66% (28.17 USD)
Kapital:
43.68% (128.23 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 174
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 86
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 112
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +22.00 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.11 × 286
ICMarketsSC-Live06
0.13 × 8
Tickmill-Live02
0.14 × 446
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 201
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
Tickmill-Live05
0.64 × 166
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
ICMarkets-Live03
0.80 × 5
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
Tickmill-Live08
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 28
LQD1-Live01
0.90 × 98
noch 51 ...
Keine Bewertungen
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
