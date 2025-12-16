- 成长
交易:
158
盈利交易:
95 (60.12%)
亏损交易:
63 (39.87%)
最好交易:
22.00 USD
最差交易:
-8.10 USD
毛利:
190.35 USD (6 816 pips)
毛利亏损:
-112.59 USD (7 264 pips)
最大连续赢利:
7 (7.37 USD)
最大连续盈利:
34.55 USD (3)
夏普比率:
0.16
交易活动:
82.67%
最大入金加载:
51.23%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
8 小时
采收率:
2.76
长期交易:
69 (43.67%)
短期交易:
89 (56.33%)
利润因子:
1.69
预期回报:
0.49 USD
平均利润:
2.00 USD
平均损失:
-1.79 USD
最大连续失误:
6 (-28.17 USD)
最大连续亏损:
-28.17 USD (6)
每月增长:
34.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.26 USD
最大值:
28.17 USD (8.66%)
相对跌幅:
结余:
8.66% (28.17 USD)
净值:
43.68% (128.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|78
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-448
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.00 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +7.37 USD
最大连续亏损: -28.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
