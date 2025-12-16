- Прирост
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
94 (60.25%)
Убыточных трейдов:
62 (39.74%)
Лучший трейд:
22.00 USD
Худший трейд:
-8.10 USD
Общая прибыль:
190.30 USD (6 787 pips)
Общий убыток:
-111.55 USD (7 188 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (7.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.55 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
79.23%
Макс. загрузка депозита:
51.23%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.80
Длинных трейдов:
67 (42.95%)
Коротких трейдов:
89 (57.05%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
2.02 USD
Средний убыток:
-1.80 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-28.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.17 USD (6)
Прирост в месяц:
35.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.26 USD
Максимальная:
28.17 USD (8.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.66% (28.17 USD)
По эквити:
43.68% (128.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|79
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-401
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.00 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +7.37 USD
Макс. убыток в серии: -28.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
