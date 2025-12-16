- 자본
- 축소
트레이드:
222
이익 거래:
137 (61.71%)
손실 거래:
85 (38.29%)
최고의 거래:
22.00 USD
최악의 거래:
-8.10 USD
총 수익:
259.46 USD (9 595 pips)
총 손실:
-147.51 USD (9 550 pips)
연속 최대 이익:
7 (7.37 USD)
연속 최대 이익:
34.55 USD (3)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
75.74%
최대 입금량:
51.23%
최근 거래:
49 분 전
주별 거래 수:
39
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
3.97
롱(주식매수):
105 (47.30%)
숏(주식차입매도):
117 (52.70%)
수익 요인:
1.76
기대수익:
0.50 USD
평균 이익:
1.89 USD
평균 손실:
-1.74 USD
연속 최대 손실:
6 (-28.17 USD)
연속 최대 손실:
-28.17 USD (6)
월별 성장률:
39.35%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.26 USD
최대한의:
28.17 USD (8.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.66% (28.17 USD)
자본금별:
43.68% (128.23 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|222
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|112
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|45
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +22.00 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +7.37 USD
연속 최대 손실: -28.17 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
