- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
17 (48.57%)
損失トレード:
18 (51.43%)
ベストトレード:
8.58 USD
最悪のトレード:
-11.84 USD
総利益:
74.24 USD (6 434 pips)
総損失:
-92.14 USD (8 186 pips)
最大連続の勝ち:
6 (38.99 USD)
最大連続利益:
38.99 USD (6)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.76%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
-0.39
長いトレード:
17 (48.57%)
短いトレード:
18 (51.43%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-0.51 USD
平均利益:
4.37 USD
平均損失:
-5.12 USD
最大連続の負け:
8 (-43.15 USD)
最大連続損失:
-43.15 USD (8)
月間成長:
-2.98%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.29 USD
最大の:
46.27 USD (7.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.52% (46.27 USD)
エクイティによる:
0.18% (1.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|10
|NZDUSD
|7
|EURUSD
|7
|AUDUSD
|7
|EURCAD
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-3
|NZDUSD
|7
|EURUSD
|-9
|AUDUSD
|-11
|EURCAD
|-4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-196
|NZDUSD
|482
|EURUSD
|-825
|AUDUSD
|-799
|EURCAD
|-414
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.58 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +38.99 USD
最大連続損失: -43.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-13
|0.17 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.20 × 10
|
Tickmill-Live10
|0.20 × 5
|
TrioMarkets-Live Server
|0.22 × 23
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tradestone-Real-1
|0.25 × 4
|
FBS-Real-9
|0.27 × 37
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
NPBFX-Real
|0.33 × 3
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
|
AxiTrader-US09-Live
|0.40 × 200
148 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-3%
0
0
USD
USD
582
USD
USD
4
100%
35
48%
100%
0.80
-0.51
USD
USD
8%
1:500