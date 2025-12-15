シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FBS 5P 0866
Khor Wei Hong

FBS 5P 0866

Khor Wei Hong
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -3%
FBS-Real-8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
17 (48.57%)
損失トレード:
18 (51.43%)
ベストトレード:
8.58 USD
最悪のトレード:
-11.84 USD
総利益:
74.24 USD (6 434 pips)
総損失:
-92.14 USD (8 186 pips)
最大連続の勝ち:
6 (38.99 USD)
最大連続利益:
38.99 USD (6)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.76%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
-0.39
長いトレード:
17 (48.57%)
短いトレード:
18 (51.43%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-0.51 USD
平均利益:
4.37 USD
平均損失:
-5.12 USD
最大連続の負け:
8 (-43.15 USD)
最大連続損失:
-43.15 USD (8)
月間成長:
-2.98%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.29 USD
最大の:
46.27 USD (7.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.52% (46.27 USD)
エクイティによる:
0.18% (1.06 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 10
NZDUSD 7
EURUSD 7
AUDUSD 7
EURCAD 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -3
NZDUSD 7
EURUSD -9
AUDUSD -11
EURCAD -4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -196
NZDUSD 482
EURUSD -825
AUDUSD -799
EURCAD -414
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.58 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +38.99 USD
最大連続損失: -43.15 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live08
0.00 × 2
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
XMAU-Real 20
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
FBS-Real-1
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 7
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
Alpari-Standard3
0.00 × 2
FBS-Real-13
0.17 × 6
ILQAu-A1 Live
0.20 × 10
Tickmill-Live10
0.20 × 5
TrioMarkets-Live Server
0.22 × 23
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tradestone-Real-1
0.25 × 4
FBS-Real-9
0.27 × 37
Tickmill-Live05
0.29 × 564
NPBFX-Real
0.33 × 3
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
AxiTrader-US09-Live
0.40 × 200
148 より多く...
レビューなし
2026.01.06 03:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 06:41
No swaps are charged on the signal account
2025.12.22 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 01:12
Share of trading days is too low
2025.12.16 01:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 16:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 16:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
