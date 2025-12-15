- 자본
- 축소
트레이드:
35
이익 거래:
17 (48.57%)
손실 거래:
18 (51.43%)
최고의 거래:
8.58 USD
최악의 거래:
-11.84 USD
총 수익:
74.24 USD (6 434 pips)
총 손실:
-92.14 USD (8 186 pips)
연속 최대 이익:
6 (38.99 USD)
샤프 비율:
-0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.36%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
10 일
회복 요인:
-0.39
롱(주식매수):
17 (48.57%)
숏(주식차입매도):
18 (51.43%)
수익 요인:
0.81
기대수익:
-0.51 USD
평균 이익:
4.37 USD
평균 손실:
-5.12 USD
연속 최대 손실:
8 (-43.15 USD)
연속 최대 손실:
-43.15 USD (8)
월별 성장률:
-2.98%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
31.29 USD
최대한의:
46.27 USD (7.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.52% (46.27 USD)
자본금별:
0.18% (1.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|10
|NZDUSD
|7
|EURUSD
|7
|AUDUSD
|7
|EURCAD
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-3
|NZDUSD
|7
|EURUSD
|-9
|AUDUSD
|-11
|EURCAD
|-4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-196
|NZDUSD
|482
|EURUSD
|-825
|AUDUSD
|-799
|EURCAD
|-414
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.58 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +38.99 USD
연속 최대 손실: -43.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-13
|0.17 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.20 × 10
|
Tickmill-Live10
|0.20 × 5
|
TrioMarkets-Live Server
|0.22 × 23
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tradestone-Real-1
|0.25 × 4
|
FBS-Real-9
|0.27 × 37
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
NPBFX-Real
|0.33 × 3
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
|
AxiTrader-US09-Live
|0.40 × 200
