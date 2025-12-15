- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
8 (53.33%)
Убыточных трейдов:
7 (46.67%)
Лучший трейд:
6.53 USD
Худший трейд:
-4.89 USD
Общая прибыль:
22.01 USD (2 275 pips)
Общий убыток:
-24.30 USD (2 535 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (12.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.29 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.06%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
9 (60.00%)
Коротких трейдов:
6 (40.00%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-0.15 USD
Средняя прибыль:
2.75 USD
Средний убыток:
-3.47 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-14.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.15 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.29 USD
Максимальная:
17.27 USD (2.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.81% (17.27 USD)
По эквити:
0.18% (1.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|5
|NZDUSD
|4
|EURUSD
|2
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|-2
|EURCAD
|-5
|AUDUSD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|344
|NZDUSD
|204
|EURUSD
|-113
|EURCAD
|-682
|AUDUSD
|-13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.53 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +12.29 USD
Макс. убыток в серии: -14.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-13
|0.17 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.20 × 10
|
Tickmill-Live10
|0.20 × 5
|
TrioMarkets-Live Server
|0.22 × 23
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tradestone-Real-1
|0.25 × 4
|
FBS-Real-9
|0.27 × 37
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
NPBFX-Real
|0.33 × 3
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
|
AxiTrader-US09-Live
|0.40 × 200
Нет отзывов
